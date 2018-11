Inserita in Sport il 03/11/2018 da Direttore Marsala Calcio: Igea Virtus Barcellona - Marsala, i convocati da mister Chianetta Nella mattinata di oggi è saltato causa maltempo il programmato nonché usuale allenamento di rifinitura della vigilia per la troupe di mister Ignazio Chianetta impegnata domani (domenica 4 novembre 2018) al “Carlo Stagno d´Alcontres – Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Igea Virtus - Marsala, valevole per l´8° giornata di andata del campionato di Serie D Girone I 2018-2019. Gli azzurri, sono in questo momento in viaggio per la provincia messinese dove passeranno la nottata.

Sono 23 i convocati dal tecnico, ecco la lista:

Portieri: Giappone (´01), Giordano (´02), Jaber Keba,; Difensori: Benivegna (´00), Fragapane, Galfano (´99), Giardina, Giuffrida (´99), Maraucci, Parisi; Centrocampisti: Candiano, Corsino, Ciancimino (´99), Lo Nigro, Prezzabile (´98), Sekkoum; Attaccanti: Balistreri, Barraco, C. Giannusa, Manfrè, Mazzara (´00), Tripoli, Velardi (´00).

Squalificati: /

Indisponibili: D´Anna (dif. ´00), Neri (dif. ´00), V. Giannusa (cen.).

Marsala, 03/11/2018