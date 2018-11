Inserita in Salute il 03/11/2018 da Direttore E´ ONLINE LA FARMACIA SOLIDALE GIORGIO LA PIRA Palermo, 3 novembre 2018.

La Cooperativa Sociale "Giorgio La Pira onlus",in collaborazione con l´Ordine dei farmacisti di Palermo e con il sostegno di "Aurobindo Pharma Italia", ha messo a punto il progetto "Raccogliamo la solidarietà" che, ha come fine primario, la difesa di un diritto fondamentale quale quello della salute, permettendo la raccolta di farmaci non scaduti ed integri da destinare a soggetti indigenti, che non hanno la possibilità di acquistare un farmaco o non possiedono un presidio sanitario e di conseguenza scelgono di rinunciare alle cure e terapie mediche, spesso, di vitale importanza. L´iniziativa prevede, pertanto, che siano presenti dei contenitori ben identificati all´interno delle farmacie, nei quali i cittadini potranno depositare le confezioni integre di medicinali non scaduti. La Cooperativa Giorgio La Pira, con cadenza regolare, provvederà poi a prelevare i farmaci, stoccarli, verificarli e conservarli. Sono già oltre 50 le farmacie del Comune di Palermo che hanno aderito al progetto e diversi i comuni della provincia, giorno 31 ottobre 2018 ha aderito anche il Comune di Bagheria con tutte le farmacie del territorio.

Da oggi, dunque, è possibile usufruire di questo servizio gratuito anche online, in quanto un sito internet è stato appositamente creato ed è già attivo. Pertanto, tutti gli enti caritatevoli (ONLUS) riconosciuti possono avanzare richiesta di farmaci in qualsiasi momento, richiesta che sarà vagliata ed evasa sulla base delle disponibilità del momento e nel rispetto delle regole vigenti in materia di assistenza farmaceutica.

In particolare: Occorre iscriversi a www.farmaciasolidalegiorgiolapira.it , sfogliare il catalogo, scegliere la molecola o il farmaco di interesse e di volta in volta effettuare l´ordine.d infine inoltrarne richiesta.

Per ulteriori informazioni: Tel. 091391373

Indirizzo mail: Segreteria@cooperativagiorgiolapira.com