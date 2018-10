Inserita in Sport il 27/10/2018 da Direttore Pall.Trapani: il pregara di Trapani-Tortona Rifinitura al Pala Conad per la prima squadra, in vista della partita di domenica 28 ottobre alle 18 al PalaConad contro la Bertram Tortona. Gara valida per la 5^ giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.

I CONVOCATI: Andrea Renzi, Marco Mollura, Cameron Ayers, Curtis Chinonso Nwohuocha, Erik Czumbel, Federico Miaschi, Giorgio Artioli, Marko Dosen, Rei Pullazi, Roberto Marulli, Rotnei Clarke, Luciano Tartamella.

Arbitri: BARTOLI ENRICO di TRIESTE (TS), DEL GRECO STEFANO di VERONA (VR); RAIMONDO WILLIAM di SCICLI (RG).

Note: Roster al completo per la 2B Control Trapani. Ganeto è un ex della sfida avendo indossato la maglia granata nelle 3 stagioni precedenti.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz), canale 798 del digitale terrestre e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 e 518 (HD) digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30.

Dichiarazioni

Rei Pullazi (2B Control Trapani): “La vittoria contro Casale ci ha dato grande carica ed energia. Questo, però, deve essere soltanto un punto di partenza perché siamo una squadra giovane ed ancora troppo altalenante. Domenica giocheremo contro una tra le squadre più attrezzate del girone ovest e sarà una partita importante per metterci alla prova e verificare la nostra crescita. Personalmente non ero soddisfatto del mio inizio di stagione e adesso voglio continuare ad allenarmi al massimo per dare alla squadra un contributo sempre maggiore”.