Inserita in Sport il 27/10/2018 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC AD HAINAN CON BELLETTI FA 33 Finalissimo di stagione, si può dire, per l’Androni Giocattoli Sidermec che ad Hainan aggiunge un’altra vittoria all’incredibile record di questo 2018.

È infatti la volata di Manuel Belletti a portare ai campioni d’Italia il successo numero 33 (ai 32 del team, infatti, c’è da aggiungere quello parziale di Ivan Sosa al Tour de l’Avenir) di un anno eccezionale, partito con i successi in Venezuela e che ora si sta concludendo con quelli nell’isola cinese. Nessuna squadra Professional ha vinto così tanto quest´anno.

Al termine di un grandissimo lavoro di squadra, oggi nella quinta tappa del Tour of Hainan (Wanning-Lingshui di 178 km), è arrivata la gran volata di Belletti. Il romagnolo questa volta, a differenza della terza frazione nella quale si era imposto, non ha dovuto aspettare il fotofinish: vittoria netta, a braccia alzate per Manuel che ha finalizzato il recupero dei compagni sulla fuga di giornata e l’ultima accelerata di Ballerini. Allo sprint il 33enne rientrato all´Androni Giocattoli Sidermec quest´anno ha superato Steimle (Voralberg) e Kreder (Ukyo). Decisamente soddisfatto il team manager Gianni Savio, costantemente in contatto con il direttore sportivo Alessandro Spezialetti che guida dall’ammiraglia i corridori ad Hainan: «Complimenti a tutta la squadra e in particolare a Manuel Belletti. Lo avevamo lanciato tra i professionisti dieci anni fa e sono orgoglioso che in questa stagione, al ritorno nella nostra squadra, abbia già ottenuto cinque vittorie: tre in Asia e due in Europa».

Belletti con questo secondo successo parziale conquista anche la maglia di leader della corsa cinese. Il Tour of Hainan si concluderà il 31 ottobre.