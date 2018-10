Inserita in Sport il 26/10/2018 da Direttore LIBERTAS ALCAMO - ROSTER SERIE C SILVER - a.s. 2018/2019 ATLETA RUOLO ALTEZZA ANNO



Abbinanti Dario play 1,73 2002

Genovese Francesco play 1,91 1997

Genovese Lorenzo play 1,79 2000

Accardo Giovanni guardia 1,85 2001

Agrusa Christian guardia 1,88 1999

Alfano Davide guardia 1,87 1999

Audino Luca guardia 1,91 2000

Rocca Claudio guardia 1,80 2001

Tagliareni Davide guardia-ala 1,89 1993

Dragna Dario ala grande 1,99 1988

Farina Giovanni ala piccola 1,85 2001

Manfrè Federico ala 1,94 1996

Milana Pietro ala 1,78 2000

Nicosia Edoardo ala 1,93 1999

Andrè Darìo Enrique pivot 2,03 1974

Vlade Piarchak pivot 2,05 2002