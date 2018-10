Inserita in Cronaca il 26/10/2018 da Direttore Mazara del Vallo - COMMEMORAZIONE DEFUNTI Apertura continuata del Cimitero Comunale nei giorni 1 e 2 Novembre



In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, giorno 1 Novembre a partire dalle ore 15,30 si svolgerà la tradizionale cerimonia commemorativa. Il corteo di Autorità e cittadini, accompagnato dalla banda musicale, si radunerà presso la porta centrale, muovendosi fino alla Chiesa, dove sarà impartita una benedizione per poi proseguire e rendere omaggio ai defunti.

Il Cimitero Comunale sarà aperto nei giorni 1 e 2 Novembre ininterrottamente dalle 8,00 alle 17,00.

Mazara del Vallo 26 Ottobre 2018