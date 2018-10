Inserita in Cronaca il 26/10/2018 da Direttore Luigi Di Maio a Ragalna (Provincia di Catania) Luigi Di Maio a Ragalna (Provincia di Catania) con il Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli Sabato 27 ottobre, ore 9.00, Piazza Cisterna, Ragalna



Ragalna, che nei giorni scorsi ha ottenuto dalla Regione Sicilia lo Stato di Emergenza in seguito ai danni subiti a causa del sisma dello scorso 6 ottobre, domani, sabato 27 ottobre, riceverà il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Luigi Di Maio e il Capo della protezione Civile nazionale, dott. Angelo Borrelli, i quali constateranno in prima persona i danni causati dal terremoto.

“Sarà l´occasione per manifestare la gratitudine della comunità – ha dichiarato il Sindaco Salvo Chisari - per l´interessamento del Governo centrale alle nostre problematiche e ribadire, ancora una volta, il desiderio di recuperare, nel più breve tempo possibile l´utilizzo delle due Chiese dichiarate inagibili, punti di riferimento fondamentali del nostro Paese: Madonna del Carmelo e Santa Barbara.

L’Appuntamento è alle ore 9:00, in piazza Cisterna e a seguire in piazza S. Barbara.