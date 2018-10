Inserita in Gusto il 21/10/2018 da Direttore Salumi, formaggi e sapori di Sicilia per un aperitivo al top al Bis Bar di Alcamo Bis Bar, aperitivo e tagliere di salumi e formaggi: un trittico irresistibile, che riesce a mettere dŽaccordo tutti. Sapresti abbinare, al meglio, il sapore di vino rosso a un formaggio stagionato? Consigliare quale bottiglia associare a un piatto di affettati freschi, magazine del territorio? In quale bar dare concretezza al tuo sogno? Al tuo desiderio di pausa e di ricercatezza?

Un classico dellŽaperitivo al Bis bar è lŽabbinamento tra formaggi e salumi a cui associare un bel bicchiere di vino rosso (hanno una cantina eccezionale). Inutile nascondersi dietro false diete, il Bis bar, in ALCAMO, nel centralissimo viale Europa, è il luogo ideale per consumare un tale delitto culinario. Ma questo, immagino tu che stai leggendo lo sappia bene. Per accontentare tutti, però, bisogna conoscere cosa - e come - abbinare, ma soprattutto, bisogna pretendere varietà. Pronto a lanciarti su una soffice forma di mozzarella di bufala e gustare i migliori affettati, che la nostra terra produce e ci offre?

Un bel piatto di formaggi misti e profumati salumi delle migliori marche, infatti, è difficile da ignorare. Specialmente se ben allestito.

E Vito e Vincenzo Sorrentino sono dei maestri a comporre con ordine ed eleganza il tagliere. Creano disegni, forme geometriche, delle vere e proprie inimitabili opere dŽarte. Danno, questi due artisti, un senso di ordine e di bellezza maggiore al piatto. Per rendere, ancora, tutto più appetibile, Vito e Vincenzo Sorrentino aggiungono dei decori. Ricavano dei fiori dalla buccia di un pomodoro, o da una carota, o dalla stessa foglia dŽun salume pregiato. Alternano il rosso e lŽarancio per creare un campo fiorito di sapori. Vito e Vincenzo lasciano spazio anche alle marmellate. Che sia di peperoncino, di cipolla di Tropea, al pomodoro verde, o al vino, le marmellate, infatti, - così come il miele - vanno stra dŽaccordo con i formaggi. Per concludere lŽopera dŽarte, talvolta, a seconda della stagione, qualche acino dŽuva e/o una manciata di gherigli di noce. Et voilà! Il tagliere è pronto per essere servito e gustato in uno degli splendidi tavoli del Bis Bar. Un trionfo di freschezza e sapori, dato dallŽunione sapiente dei salumi e dei formaggi.

E adesso, lanciati sui migliori taglieri di Alcamo scegliendo il Bis Bar di Vincenzo e Vito Sorrentino con il miglior barman del territorio, Gaetano Adragna, e la splendida Mariangela Parrino, che impreziosiscono lo splendido vip-bar. Antonio Fundarò