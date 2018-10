Inserita in Salute il 21/10/2018 da Direttore Il Rotary Club Montepellegrino ospite, in due serate, del Teatro Massimo Più di 2 mila gli opuscoli della campagna di sensibilizzazione “End polio now” distribuiti tra il pubblico



(Afu – Palermo 21.10.2018) End Polio Now, la campagna mondiale dedicata a sensibilizzare il pubblico sulla lotta contro la Poliomielite, malattia altamente contagiosa che può causare paralisi e talvolta la morte, entra al teatro Massimo di Palermo in occasione del debutto della magnifica opera musicata da Giuseppe Verdi, “Rigoletto” con libretto di Francesco Maria Piave. A volere l’evento il Rotary Club di Palermo Montepellegrino, presieduto da Antonio Genova, che, nei due giorni, 20 e 21 di ottobre, a pochi giorni dall’evento mondiale, in programma il 24 di Ottobre, ha distribuito ben 2 mila opuscoli.

“Ho imparato a confidare che nulla ci sia di davvero impossibile nella vita, e questo comprende, in particolare, l´eradicazione della polio", ha dichiarato Ninni Genova preside del Club Rotary Montepellegrino. "Abbiamo conseguito tanto dall´inizio di questo progetto, terminiamo congiuntamente questa impresa, END POLIO NOW!”.

(Antonio Fundarò)