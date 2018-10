L´ESERCITO PORTA GENERI ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE COLPITA DALL´ALLUVIONE IN PROVINCIA DI CATANIA

Inserita in Cronaca il 21/10/2018 da Direttore LŽESERCITO PORTA GENERI ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE COLPITA DALLŽALLUVIONE IN PROVINCIA DI CATANIA Tavolo tecnico al comune di Ramacca



Ramacca, 21 ottobre 2018. Si è concluso nella tarda mattina di oggi un tavolo tecnico al comune di Ramacca (CT) dove, oltre al sindaco, ha preso parte personale dellŽEsercito (brigata "Aosta") e lŽon. Giuseppe Compagnone, deputato dellŽAssemblea Regionale Siciliana (Ars), per fare un primo punto di situazione su quanto è avvenuto a causa dei bruschi fenomeni atmosferici che hanno coinvolto la piana di Catania nei giorni scorsi.

LŽon. Compagnone è, allŽArs, Presidente Commissione Esame delle attività dellŽUnione Europea e membro Componente Commissione IV - Ambiente, territorio e mobilità.

LŽEsercito, protagonista dei soccorsi sin dalle prime luci dellŽalba di venerdì scorso, è stato ringraziato per lŽintervento a favore delle comunità locali, grazie alle donne e agli uomini della brigata "Aosta" a Scordia e Palagonia. Nel frattempo, militari del 62° reggimento fanteria di Catania stanno offrendo generi di conforto alimentare ad alcuni abitanti di Scordia bloccati nelle proprie case dal fiume di fango che si è riversato sulle strade.