Inserita in Cultura il 21/10/2018 da Direttore Formazione Distrettuale: Rotaract Distretto 2110 Rotar-act in form-azione Importante momento formativo per i giovani rotaractiani del distretto 2110 (Sicilia e Malta), voluto fortemente dal Rappresentante Distrettuale Pasquale Pillitteri, tenutosi a Caltanissetta presso il seminario vescovile, dal titolo assai attuale, convincente e provocatorio “Rotar-act in form-azione”. Relatori d’eccezione l’ing. Maurizio Russo sul tema “La sobrietà di un leader”; il prof. Maurizio Triscari (past governor) con “Il potere della Rotary Foundation”; il prof. Francesco Milazzo (già governatore del Rotary e oggi coordinatore regionale Rotary per Italia, Spagna e Portogallo) su “Il service: testa, mani, cuore”; il dott. Roberto Lo Nigro su “Il Rotaract una scelta che vale la vita”. Presente il governatore del distretto 2110 del Rotary International il dott. Cav. Titta Sallemi. Per Emanuele Di Bartolo, presidente del Rotaract Club di Palermo Montepellegrino, a Caltanissetta con alcuni soci e dirigenti del Club (il segretario Graziana Rincione, il tesoriere Federico Chiello, il prefetto Carola Melidone e Vincenzo Termine) e, tra gli altri, con il past president del Rotary padrino Mino Morisco, «mi ritengo soddisfatto per le informazioni impartitemi e fortunato per l’opportunità di confronto che mi è stata fornita dal Distretto. Inoltre, grazie alla competenza dei relatori, è stata messa in luce la singola importanza dei temi trattati nelle sessioni di formazione. Invero, la diversificazione dei temi e la rivisitazione della "classica" formazione ha fatto in modo che ogni club portasse a casa un bagaglio variegato di informazioni; questa è stata la chiave vincente di questa formazione distrettuale, dinamica e soprattutto che ha dato possibilità ai partecipanti di diventare protagonisti del confronto dando anche dei feedback finali a tutta l´assemblea riunita». Antonio Fundarò