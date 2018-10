Inserita in Cronaca il 21/10/2018 da Direttore TRAPANI: CONVEGNO SUI REATI IN DANNO DELL’AVIFAUNA Il clamore dell’uccisione avvenuta nel comune di Petrosino (TP) lo scorso 9 settembre di un raro esemplare di Capovaccaio, ha riportato in primo piano il triste fenomeno degli abbattimenti illegali di fauna particolarmente protetta e in via di estinzione. A tal proposito, il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri ha promosso un convegno incentrato sull’approfondimento del fenomeno dei reati perpetrati in danno all’avifauna, con particolare riguardo a quella minacciata di estinzione ed a quella in cattivo stato di conservazione, al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della magistratura, delle forze di polizia, unitamente a quelli del mondo scientifico e delle associazioni ambientaliste e venatorie. Il convegno si svolgerà il 23 ottobre p.v. presso il “Salone di Rappresentanza” della Prefettura di Trapani, con l’apertura dei lavori da parte del Prefetto alle ore 9.45; i lavori verranno chiusi, alle ore 13.30 ca., con un intervento del Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, Gen. C.A. Antonio Ricciardi