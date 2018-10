Inserita in Cronaca il 19/10/2018 da Direttore L´ammiraglio Salvatore Gravante in visita in città Il direttore marittimo della Sicilia occidentale a palazzo Crociferi per un incontro istituzionale



Visita ufficiale al Comune del contrammiraglio Salvatore Gravante, direttore marittimo della Sicilia occidentale. L´alto ufficiale della Marina, accompagnato dal capo del compartimento marittimo di Trapani, il capitano di vascello Franco Maltese, è stato accolto a palazzo Crociferi dal vicesindaco Giuseppe Cruciata, poiché il sindaco Nicola Rizzo si trovava fuori sede per improrogabili impegni istituzionali, e dal presidente del consiglio comunale Mario Di Filippi.

«Un incontro cordiale ed articolato nel corso del quale abbiamo ringraziato l´ammiraglio per la visita riservata alla nostra città e per la collaborazione ed il costante dialogo con l´autorità portuale -spiega il vicesindaco Giuseppe Cruciata-. Abbiamo affrontato diversi argomenti tra i quali i lavori al porto, concordando sul fatto che rappresenta un elemento di sviluppo e crescita per la nostra comunità, rilevando difficoltà e iter tortuoso nonché il successivo adeguamento per le opere che saranno eseguite. Dopo aver discusso sull´iter per le concessioni demaniali e su altri argomenti, abbiamo invitato l´ammiraglio -che nel ribadire la massima collaborazione ha avuto parole di elogio per la nostra città che ha visitato per la prima volta- a tornare a trovarci per un dialogo ed una collaborazione sempre più concreti e duraturi».

Nella tarda mattinata, al rientro da un impegno istituzionale, il sindaco Nicola Rizzo ha incontrato il contrammiraglio ed ha preannunciato una sua visita.

L´incontro del vicesindaco con l´ammiraglio, accompagnato nella visita dal capo del compartimento marittimo di Trapani Franco Maltese e dal comandante della capitaneria di porto di Castellammare del Golfo Maurizio Scozzari, si è svolto alla presenza del presidente del consiglio comunale Mario Di Filippi, del comandante della polizia Municipale Giuseppe Giordano, del segretario comunale Manlio Paglino e di alcuni consiglieri comunali.

Al termine dell´incontro il vicesindaco ha consegnato all´ammiraglio Gravante i tre volumi "Castellammare-Storia e Storie. Cronaca e memorie" del professore Michele Antonino Crociata, pubblicato nel quinto centenario della fondazione di Castellammare. Il contrammiraglio ha donato al Comune il crest della direzione marittima di Palermo.

Nella foto in allegato da sinistra: il comandante della polizia municipale Giuseppe Giordano, il contrammiraglio Salvatore Gravante, il vicesindaco Giuseppe Cruciata, il presidente del consiglio comunale Mario Di Filippi, il capitano di vascello Franco Maltese.