Inserita in Cronaca il 19/10/2018 da Direttore I MILITARI DELLA BRIGATA AOSTA TRAGGONO IN SALVO SETTE PERSONE INTRAPPOLATE NELLE MACCHINE Catania, 19 ottobre 2018. Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta in provincia di Catania, sono state tratte in salvo, lungo la strada statale 417 nei pressi del comune di Palagonia, sette persone rimaste intrappolate nelle loro macchine per il violento fenomeno alluvionale.

L’opera dell’Esercito continua incessantemente a favore della popolazione colpita dall’alluvione.