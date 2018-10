Inserita in Cronaca il 19/10/2018 da Direttore Turbolenza infernale e panico in volo: persone a terra e bambini spaventati, feriti 15 passeggeri. Volo da dimenticare per i passeggeri di un aereo partito da Miami e diretto a Buenos Aires Quindici tra passeggeri e membri dell´equipaggio di un aereo della compagnia Aerolineas Argentinas sono rimasti feriti a causa di una forte turbolenza in volo. Gli incidenti sono avvenuti a bordo del volo AR1303 decollato giovedì da Miami e diretto a Buenos Aires, in Argentina. La compagnia aerea Aerolineas Argentinas, ha confermato che alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio sono rimasti feriti e sono stati medicati in aeroporto. Dei quindici feriti confermati anche dalle autorità almeno otto sono andati in ospedale (sono stati dimessi tutti dopo qualche ora) mentre gli altri sono stati medicati sul posto. In totale a bordo dell’aereo c’erano 192 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Le immagini sono state diffuse sui social. Attraverso i social network diversi passeggeri hanno condiviso fotografie e video delle persone ferite e di scene di panico a bordo del velivolo. Si vedono passeggeri a terra, nel corridoio dell´aereo, maschere di ossigeno dispiegate, parti dell´aereo rotte e oggetti sparsi sul pavimento.Nelle immagini, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si vedono anche bambini visibilmente preoccupati per la forte turbolenza e i genitori che cercano di tranquillizzarli. L’aereo ha subito anche dei danni: alcuni scompartimenti sulle teste dei passeggeri si sono rotti rimanendo sospesi nel vuoto.

Lecce, 19 ottobre 2018

Giovanni D’AGATA