Inserita in Cronaca il 18/10/2018 da Direttore MARIA PUGLIESE FESTEGGIA CENTO ANNI Circondata dall´affetto di parenti e amici, nonna Maria Pugliese ha festeggiato ieri i suo cento anni. A portare gli auguri e il saluto della Città di Marsala, il sindaco Alberto Di Girolamo e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano che hanno donato una targa ricordo alla signora Pugliese. Vedova di Angelo Parrinello, dal cui matrimonio sono nati sette figli, alla festa organizzata per nonna Maria erano presenti molti nipoti (in totale 12) e pronipoti (19). Per i familiari, Maria Pugliese è sempre stata un esempio di donna di grandi valori, forte e disponibile ad aiutare gli altri.