Jet da combattimento cade, morti due piloti. L´incidente nel cielo dell´Ucraina durante le esercitazioni militari della NATO

Inserita in Cronaca il 16/10/2018 da Direttore Jet da combattimento cade, morti due piloti. LŽincidente nel cielo dellŽUcraina durante le esercitazioni militari della NATO Un Jet da combattimento Su-27 dellŽaeronautica militare si è schiantato al suolo oggi intorno alle ore 17:00 durante un volo di addestramento nel distretto di Ulan, tra gli insediamenti di Berdychiv e Khmilnyk in Ucraina. Due militari ucraini, il pilota e il navigatore, sono morti. LŽaereo da combattimento, che stava compiendo una normale esercitazione, si sarebbe schiantato al suolo forse per un guasto meccanico. LŽincidente è avvenuto nel corso degli addestramenti Clear Sky 2018, un esercizio di trasporto aereo su larga scala che coinvolge personale di diversi paesi tra cui Ucraina, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Belgio, Estonia, Paesi Bassi, Polonia e Romania. "Siamo profondamente addolorati, le forze armate dellŽUcraina esprimono le loro condoglianze alle famiglie delle vittime" ha dichiarato il capo di stato maggiore delle forze armate dellŽUcraina sulla pagina Facebook. EŽ evidente, commenta Giovanni DŽAgata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ci sono troppi incidenti anche con i velivoli militari.

Lecce, 16 ottobre 2018

Giovanni D’AGATA