Inserita in Cultura il 16/10/2018 da Direttore

Carlo Castellaneta torna in libreria con Nottie e nebbie: il romanzo della Milano della Resistenza negli occhi di un poliziotto fascista

Interlinea ripubblica le opere dello scrittore scomparso cinque anni fa a cura di Ermanno Paccagnini, con presentazione a Bookcity









A cinque anni esatti dalla morte di Carlo Castellaneta Interlinea avvia la ripubblicazione delle sue opere a partire da Notti e nebbie, il primo romanzo italiano che ha raccontato il tragico periodo di Salò e della Resistenza con la voce narrante di chi aveva scelto il regime. In una Milano dell´ultima guerra nella stagione dell´occupazione nazista ecco le vicissitudini di un commissario della polizia politica, tra la passione carnale per le donne e l´attaccamento agli ideali del fascismo ormai in mezzo a una guerra civile. Il romanzo, con quel «gusto quasi viscontiano per il senso di putrefazione morale e corruzione fisica», rappresenta (come scrive nel saggio conclusivo Ermanno Paccagnini, critico del "Corriere della sera" e studioso di letteratura, da Manzoni a Guareschi e Soldati) «situazioni del passato che si vedono riproporsi nel presente». Dal libro è stata tratta nel 1984 l´omonima serie televisiva diretta da Marco Tullio Giordana, andata in onda su Rai2.





La scelta da parte di Carlo Castellaneta di raccontare quel periodo storico così oscuro, secondo Paccagnini, «non è casuale ma di grande attualità: la Milano scandita dai passi marziali dei tedeschi e dalle bande che agivano fuori d´ogni legalità rappresenta la brutalità che Castellaneta vede nella violenza fascista e terroristica dei primi anni settanta, quando crea la sua opera». Anche la forte presenza di sesso «deriva dalla necessità del commissario protagonista di sfogare la propria disperazione nel rapporto con le donne. Anche con atteggiamenti che gli provocano al tempo stesso schifo e attrazione, come nell´assistere allo stupro della moglie di un partigiano per obbligarla a confessare; in sintonia con una "città che sprofonda nel buio"».





Notti e nebbie sarà presentato a Milano, all´interno della rassegna Bookcity, sabato 17 novembre alle ore 13 al Museo del Risorgimento (Palazzo Moriggia), con il curatore Ermanno Paccagnini, l´editore Roberto Cicala e il figlio dell´autore Dario Castellaneta.





Carlo Castellaneta (Milano 1930-Palmanova 2013) è stato uno scrittore e giornalista italiano. Iniziò giovanissimo a lavorare, prima in una galleria d´arte poi come correttore di bozze, finché nel 1958 Elio Vittorini lesse il manoscritto di Viaggio col padre e lo volle pubblicare. I romanzi di Castellaneta sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Giornalista del "Corriere della Sera" e direttore di "Storia illustrata", è stato anche presidente del Museo teatrale alla Scala. Dal romanzo Notti e nebbie è stata tratta l´omonima miniserie televisiva diretta da Marco Tullio Giordana su sceneggiatura dello stesso Castellaneta. Interlinea ha avviato la ripubblicazione delle sue opere a cura di Ermanno Paccagnini.





L´incipit del libro

«Forse cinquanta, cento metri. In fondo al budello di San Carpoforo, all´angolo con via Mercato, il tedesco fa segno che non si passa. Ce ne sono altri, elmetto e fucile a bracciarm, uno a ogni sbocco delle vie laterali. Una retata. Non vedo i camion, però. Un ufficiale attraversa la strada, lancia due colpi di fischietto. Stanno risalendo dal corso Garibaldi, rastrellando casa per casa, l´ortolana è venuta fuori di corsa con la spranga in mano per abbassare la saracinesca, sento ordini gridati in tedesco, dal Pontaccio vengono avanti tenendosi per mano una schiera di elmetti, devo mostrare il mio tesserino, domando se c´è stato un attentato, pare di no, è solo un rastrellamento di sorpresa, il cielo comincia a farsi scuro, dovranno sbrigarsi se non vogliono rischiare di lasciarsi sfuggire qualche pesce dalla rete, queste vecchie case, questi cortili di ringhiere nascondono facilmente disertori e ribelli, una donna con la borsa della spesa osa chiedere che succede ma il tedesco non sa rispondere, niente di strano, le spiego, una semplice operazione di polizia, controllo di documenti, non c´è da aver paura, peggio per chi non è in regola, mi ha fissato e si è allontanata diffidente».





Carlo Castellaneta, Notti e nebbie, con un saggio di Ermanno Paccagnini

Interlinea, pp. 240, euro 15, isbn 978-88-6857-163-4