OPUSCOLO SULLA SICUREZZA ALIMENTARI PREDISPOSTO DAL DIPARTIMENTO VETERINARIO DELL'ASP "Alimenti e salute". E' questo il titolo di un depliant sulla tutela della salute dei consumatori che è stato promosso dal dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, diretto da Diego Todaro, nell'ambito di una campagna di promozione, comunicazione e informazione in materia di sicurezza alimentare.

Un opuscolo di 16 pagine, rivolto essenzialmente ai consumatori, di cui sono già in distribuzione le prime tremila copie, reperibili in tutti gli uffici periferici del dipartimento veterinario dell’ASP e che, tramite il provveditorato, saranno distribuiti anche nelle scuole.

“Il tema della sicurezza alimentare - spiega Salvatore Requirez, direttore sanitario dell’ASP - rappresenta uno dei cardini fondamentali nei percorsi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione dell’assessorato alla Salute. In questo ambito l´ASP di Trapani recepisce le indicazioni del Programma Regionale FED (Formazione, Educazione, Dieta), avviando un programma di comunicazione semplice, trasversale e completa che, partendo da logiche di educazione sanitaria, punta direttamente all´innalzamento dei livelli di sicurezza degli alimenti più frequentemente consumati dalla popolazione, certa che questo meccanismo di informazione costituisca un efficace esempio di prevenzione primaria delle principali patologie a larga diffusione e ad andamento sia acuto che cronico".

Nel depliant si troveranno informazioni utili su come prevenire le tossicosi alimentari, sui pericoli negli alimenti, sulla loro conservazione, sulle buone pratiche igieniche, su come riconoscere gli operatori del settore, sui possibili rischi di alcuni alimenti.

Opuscolo Sicurezza Alimentare