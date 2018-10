Inserita in Cronaca il 15/10/2018 da Direttore ATTO INTIMIDATORIO CONTRO LA VICE SINDACA DI GRATTERI. LA SOLIDARIETA’ DELL’ANCI SICILIA “Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla vice sindaca di Gratteri, Antonella Porcello, per il vile atto intimidatorio subito nei giorni scorsi”. Questa la dichiarazione di Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia, commentando la notizia relativa ai colpi d´arma da fuoco sparati contro l´abitazione dell´amministratrice del comune palermitano. “Pur nella amarezza per un ennesimo gesto di intolleranza compiuto nei confronti di un rappresentante delle istituzioni del territorio – continuano Orlando e Alvano - ribadiamo la piena convinzione che continuare la strada della "buona amministrazione" è la migliore risposta contro minoranze i cui atteggiamenti stridono rispetto al profondo senso di legalità che caratterizza le nostre comunità”.