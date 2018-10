Inserita in Cronaca il 15/10/2018 da Direttore Controlli della Polizia Municipale. Venerdì contestate 88 violazioni al codice della strada Continuano i controlli della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada che spesso creano disagi ai cittadini e che ostacolano il normale flusso del traffico cittadino. Principalmente vengono rilevati comportamenti pericolosi come l’uso di smartphone durante la guida, l’omessa cintura di sicurezza o del casco protettivo per i motociclisti. Nella sola giornata di venerdi´ 12 ottobre sono state rilevate ben 88 violazioni. “Detti controlli continueranno – afferma il Commissario Bosco - con l´augurio che il rispetto del codice della strada venga preso in considerazione, non solo per la propria sicurezza, ma anche per il buon vivere civile”.