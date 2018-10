Inserita in Cronaca il 15/10/2018 da Direttore Premiazione squadra di detenuti San Giuliano Boys In data 14 ottobre u.s. presso i locali della segreteria provinciale del CONI, il presidente del Centro Sportivo Italiano prof. Rosario Muro ha premiato la squadra dei detenuti San Giuliano Boys, vincitrice del Campionato OPEN di calcio a 5 e della Coppa Disciplina.

In rappresentanza della squadra, due detenuti Jallow Kerno e Andrea Spanò, ai quali è stato concesso un breve permesso premio per partecipare all’evento; presente anche il Magistrato di Sorveglianza di Trapani dottoressa Chiara Vicini.

Il gambiano Jallow è stato premiato anche per la sua correttezza, risultando il migliore tra i calciatori detenuti.

Momenti di commozione in sala quando Jallow ha ringraziato per il premio accennando brevemente alla sua triste storia.

Sono stati premiati anche gli assistenti capo della Polizia Penitenziaria Giuseppe Cirrone e Giovanni Pantaleo allenatori della squadra di calcio a 5 e il Comandante della Polizia Penitenziaria Commissario Capo Giuseppe Romano

f.to Giuseppe Romano Commissario Capo Polizia Penitenziaria