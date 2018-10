Inserita in Cultura il 15/10/2018 da Direttore Al maestro della poesia in prosa Giampiero Neri nei suoi 90 anni il premio internazionale di poesia civile 2018 Dal 24 al 28 ottobre la 14a edizione del festival internazionale di Vercelli promosso dallŽassociazione Il Ponte con anteprima a Milano. In programma anche una serata in ricordo di De André con Dori Ghezzi il 26 ottobre, reading di giovani voci emergenti con Franco Buffoni, festeggiato il 27 ottobre per i suoi 70 anni, il premio di traduzione di poesia civile inedita e un dibattito in poesia su guerre e migranti. Per i più piccoli un incontro con il premio Andersen Anna Lavatelli sulla Shoah venerdì 26. Premio Brassens sulla poesia in musica alla Banda Osiris e intervento del poeta e psicanalista Cesare Viviani su "La poesia è finita". Con un documentario sul poeta svizzero Alberto Nessi.



Sarà il novantenne Giampiero Neri, tra i decani della letteratura italiana contemporanea, il premiato alla carriera nella XIV edizione del Festival internazionale di poesia civile "Città di Vercelli" giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 21 presso il Salone del Seminario di Vercelli con reading della nuova antologia poetica Non ci saremmo più rivisti (Interlinea), che sarà distribuita in omaggio ai presenti fino a esaurimento. È prevista unŽanteprima mercoledì 24 ottobre a Milano, alle ore 17,30 in Università Cattolica, nella Libreria Vita e Pensiero di largo Gemelli 1, con intervento di Franco Buffoni, introduzione di Giuseppe Langella e Davide Savio. Alla premiazione del poeta, a colloquio con Davide Savio, sarà presente con le autorità il presidente dellŽassociazione culturale Il Ponte Luigi di Meglio. Vi saranno inoltre intermezzi musicali di Paolo Sala alla chitarra.

Il Festival internazionale di poesia civile di Vercelli, ammesso alla UNESCOŽs World Poetry Directory, ha premiato nelle passate edizioni il siriano dissidente Faraj Bayrakdar, la poetessa-biologa Katherine Larson, la candidata Nobel Márcia Theóphilo, lŽangry poet Tony Harrison, Lambert Schlechter e Ryszard Krynicki, fra gli altri, e ha deciso di premiare nellŽedizione 2018 il poeta Giampiero Neri, del quale il nuovo libro Non ci saremmo più rivisti, edito da Interlinea, costituisce unŽautoantologia, impreziosita da autografi e inediti dellŽautore. Il poeta venerdì 26 ottobre alle ore 11 incontrerà a Vercelli anche gli studenti del Liceo Scientifico Avogadro.

Fra gli eventi dedicati ai grandi personaggi dellŽarte e della letteratura il Festival ha deciso di dedicare una serata in ricordo di Fabrizio De André, venerdì 26 ottobre alle 21 al Cinema Nuova Italia. Parteciperanno Dori Ghezzi, Giordano Meacci e Francesca Serafini a colloquio con Darwin Pastorin, con proiezioni, musica e targa in memoriam a partire dal del libro Lui, io, noi (Einaudi).

Le nuove voci emergenti della poesia saranno protagoniste sabato 27 ottobre alle 16,30 al Museo Leone (via Verdi 30) allŽincontro Lyra giovani. Reading di nuove voci della poesia italiana selezionate da Franco Buffoni. Ascolteremo, presentati da Franco Buffoni, la rivelazione di questŽanno, la giovanissima transessuale Giovanna Cristina Vivinetto (autrice di Dolore minimo) e il poeta-barman di origine albanese Julian Zhara (Vera deve morire), con interventi e letture dalla collana "Lyra giovani" edita da Interlinea di altri giovani poeti tra cui Maria Borio e Jacopo Ramonda, oltre a Marco Corsi e Maddalena Bergamin. A seguire, alle 17,45, Franco Buffoni festeggerà i primi 70 anni dŽetà leggendo dal suo nuovo libro La linea del cielo (Garzanti). La serata si concluderà con la proiezione del documentario "Alberto Nessi: fiori dŽombra" di Elvira Dones, con intervento dei protagonisti, e con un risotto finale in onore dei poeti.

Si rinnova anche in questa edizione del Festival il Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia riservato agli studenti dellŽUniversità del Piemonte Orientale, venerdì 26 ottobre alle 16 al Museo Leone, a cura dei docenti dei corsi di laurea in Lingue e letterature straniere moderne e in collaborazione con lŽUniversité de Savoie (Chambéry). Presenta Andrea Baldissera, con lettura da Fawzi Al Delmi, traduttore di Adonis. Nella stessa data di venerdì 26, alle ore 18 in Libreria Mondadori (via Cavour 4), Roberto Cicala presenta Cesare Viviani, psicanalista e poeta di fama internazionale, in occasione dellŽuscita di La poesia è finita (Il melangolo): un incontro-dibattito sulla necessità o meno della poesia nella società contemporanea.

Per i piccoli lettori il Festival ha riservato lŽincontro-laboratorio Il violino di Auschwitz venerdì 26 ottobre alle 10 allŽIstituto Comprensivo Ferraris di Vercelli con il premio Andersen Anna Lavatelli..

Domenica 28 ottobre si rifletterà con lŽaiuto della poesia sul tema della guerra e dei migranti grazie a Rossella Frollà, che alle 11,30 in Libreria Mondadori presenterà Eleanor. Non fummo mai innocenti: dalla Bosnia alla Siria con intervento di Luigi Bobba, Il festival si concluderà presso la sala SOMS con il concerto-spettacolo TŽamo pi oboe, con la consegna del premio Brassens 2018 alla Banda Osiris.

Da oltre ventŽanni lŽAssociazione Culturale "Il Ponte", senza scopo di lucro, promuove sul territorio vercellese e non solo, iniziative di carattere culturale, sociale e civile favorendo il confronto fra i cittadini e il dialogo interculturale. Il Festival di poesia Civile nato nel Settembre 2005 e giunto questŽanno alla XIV edizione è inserito nellŽUNESCOŽS WORLD POETRY DIRECTORY, ed è capofila in Italia nella promozione e produzione di opere inedite di poesia civile. Esso rappresenta la massima espressione della mission dellŽAssociazione consolidandone la funzione socio-culturale con importanti ricadute promozionali del territorio. Presidente: dott. Luigi Di Meglio

Programma generale della XIV edizione



MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE Anteprima a Milano

Ore 17,30 Università Cattolica, Libreria Vita e Pensiero, largo Gemelli 1, Milano

Editoria e poesia civile: incontro con Giampiero Neri

Intervento di Franco Buffoni

con introduzione di Giuseppe Langella e Davide Savio



GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

EVENTO CENTRALE

ORE 21 Salone del Seminario Arcivescovile, piazza SantŽEusebio 10, Vercelli

XIV Premio Festival internazionale di Poesia Civile Città di Vercelli a Giampiero Neri

Reading del poeta premiato a colloquio con Davide Savio

con intermezzi musicali di Paolo Sala, chitarra

Saluti del presidente dellŽassociazione culturale Il Ponte Luigi Di Meglio e delle autorità

Presentazione e distribuzione della plaquette del festival

Non ci saremmo più rivisti edita da Interlinea (fino a esaurimento)





VENERDÌ 26 OTTOBRE

Ore 10 Aula Magna Istituto Comprensivo Ferraris, piazza Cesare Battisti 6, Vercelli

Il violino di Auschwitz

Incontro-laboratorio sul tema della Shoah

con la scrittrice premio Andersen Anna Lavatelli





Ore 11 Aula Magna Liceo Scientifico Avogadro, corso Palestro 29, Vercelli

Gli studenti incontrano il poeta Giampiero Neri

A colloquio con Davide Savio dellŽUniversità Cattolica,

con domande e dibattito tra poeta e studenti





Ore 16 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli

Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia

riservato agli studenti dellŽUniversità del Piemonte Orientale a cura dei docenti dei corsi di laurea in Lingue e letterature straniere moderne promosso dallŽUniversità del Piemonte Orientale

in collaborazione con lŽUniversité de Savoie (Chambéry).

Presenta Andrea Baldissera

con lettura da Fawzi Al Delmi, traduttore di Adonis





Ore 18 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

La poesia è finita. Diamoci pace. A meno che...

Intervento del poeta e psicanalista Cesare Viviani

a partire dal suo libro La poesia è finita (Il melangolo)

presentato da Roberto Cicala





Ore 21 Cinema Nuovo Italia, piazza Paietta 3, Vercelli

Serata con Dori Ghezzi in ricordo di Fabrizio De André

Con proiezioni, musica e targa in memoriam

Con Dori Ghezzi, Giordano Meacci e Francesca Serafini

a colloquio con Darwin Pastorin, in occasione dellŽuscita del libro Lui, io, noi (Einaudi)





SABATO 27 OTTOBRE

Ore 16,30 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli

Lyra giovani. Reading di nuove voci della poesia italiana

selezionate da Franco Buffoni

Con Giovanna Cristina Vivinetto (Dolore minimo) e Julian Zhara (Vera deve morire)

con interventi e letture dalla collana "Lyra giovani" (Interlinea) di altri giovani poeti

tra cui Maria Borio e Jacopo Ramonda.

Presenta Franco Buffoni





A seguire, ore 17,30

Festa per i 70 anni di Franco Buffoni

Con letture dal suo nuovo libro La linea del cielo (Garzanti)





Ore 18,30

Film "Alberto Nessi: fiori dŽombra"

documentario di Elvira Dones (RSI-PIC Film)

con intervento dei protagonisti Alberto Nessi e Elvira Dones





Risotto finale in onore dei poeti

(evento a ingresso libero)





DOMENICA 28 OTTOBRE

Ore 11,30 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Si può scrivere sulle tragedie di guerre e migranti?

Testimonianza in poesia di Rossella Frollà,

autrice di Eleanor. Non fummo mai innocenti: dalla Bosnia alla Siria

con intervento di Luigi Bobba





Ore 16,30 Sala SOMS, via Borgogna 34, Vercelli

TŽamo pi oboe.

La poesia in musica secondo la Banda Osiris

Concerto-spettacolo di chiusura del festival

con consegna del premio Brassens 2018 alla Banda Osiris



