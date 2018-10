Inserita in Politica il 14/10/2018 da Direttore Solidarietà al movimento No Tav Il movimento NO MUOS, riunito in assemblea il 13/10/2018 a Niscemi, esprime la propria solidarietà agli attivisti NO TAV, per le recenti condanne; ancora una volta la repressione colpisce chi lotta per difendere i propri territori dalla devastazione e da interessi mafiosi e speculativi. Noi sappiamo da che parte stare, dalla parte di chi resiste. Ora e sempre NO TAV NO MAFIA!2018-09-06-16-08-17-1572696156

Il Movimento NO MUOS