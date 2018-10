Inserita in Cronaca il 14/10/2018 da Direttore I Rotary Clubs del territorio promuovono un progetto per i detenuti della Casa Circondariale di Trapani E’ stato portato a termine sabato 13 ottobre, con la esposizione dei prodotti caseari realizzati in una cerimonia conclusiva, il progetto dal titolo “CASEIFICAZIONE: LAVORAZIONE DEL LATTE E SUOI DERIVATI IN CARCERE” rivolto alla formazione di 16 detenuti.

L’iniziativa organizzata dai Rotary Clubs Trapani, Trapani Erice e Trapani Birgi Mozia e si è svolta nei locali della cucina della Casa Circondariale di Trapani.

Il progetto proposto ha fornito conoscenze su:

Composizione e qualità del latte nelle diverse specie lattifere; Modo di conservazione del latte; Principali tecnologie di trasformazione lattiero-casearia; • Dare una formazione tecnico – pratica, affinché i destinatari del corso possano avere un’opportunità reale di reinserimento nel mondo produttivo.

Durante le tre giornate di attività formativa e lavorativa, che hanno impegnato per un totale di 24 ore i corsisti, sono stati trasformati oltre 200 litri di latte con la produzione di circa 20 chili di formaggio e ricotta.

Il corso ha avuto un momento di gratificazione per i corsisti che, nella cerimonia conclusiva alla presenza del direttore della casa circondariale dott. Renato Persico, del comandante della polizia penitenziaria Giuseppe Romano e del coordinatore attività trattamentali Antonino Vanella, del dott. Francesco Paolo Sieli del Rotary Club Birgi Mozia, Patrizia Rizzo, presidente Rotary Trapani, Rosario Cassaro presidente Rotary Erice e Anna Maria Cipponeri presidente Rotary Trapani Birgi e Mozia hanno esibito il prodotto realizzato durante il Corso.

A riconoscimento legale del perrcorso formativo, I presidenti del Rotary hanno consegnato ai ragazzi un attestato rilasciato dall’I.Z.S. Sicilia e dall’Università di Palermo.

L’impegno futuro del Rotary sarà quello di realizzare, in uno spazio dedicato ed attrezzato all’interno della Casa Circondariale di Trapani, la formazione di alcuni detenuti che possano operare in continuità e con crescita professionale.

F.to Il Comandante di Reparto Commissario Capo Giuseppe Romano