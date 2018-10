Inserita in Politica il 13/10/2018 da Direttore Sistema fognario di Trapani, La Cisl al sindaco Tranchida Sistema fognario di Trapani, La Cisl al sindaco Tranchida “bisogna abbassare i toni Solo lavorando insieme si possono offrire risposte alla collettività”



“In una città come Trapani, dove le emergenze da fronteggiare sono tante, non ci sembra utile e adeguato all´interesse collettivo, puntare il dito contro questo o quel presunto responsabile, generando per altro un clima di tensione che rischia solo di risultare dannoso. Per questo non condividiamo le dichiarazioni del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida contro i dipendenti del suo Comune sul funzionamento del sistema fognario della città", a dichiararlo è Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Palermo Trapani.“Il lavoro da fare per amministrare bene, dopo gli ultimi anni di disagi, è certamente più complesso e deve coinvolgere tutte le parti. Noi come Cisl ribadiamo il nostro impegno, perché da sempre abbiamo a cuore sia la salvaguardia dei diritti dei lavoratori tutti che sono anche cittadini di Trapani, sia la funzionalità dei servizi. Insomma - conclude La Piana - l´invito della Cisl è ad abbassare i toni perché solo lavorando insieme si possono offrire risposte adeguate alla collettività”.

Trapani, 13 ottobre 2018