L´Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni arbitrali ufficiali riguardanti la 5° giornata di andata del campionato di Serie D Girone I 2018/2019 in programma domenica 14 ottobre 2018. A dirigere Cittanovese – Marsala (in programma al "Morreale – Proto" di Cittanova (RC) alle ore 15:00) sarà il Sig. Cristian Robilotta della Sez. A.I.A di Sala Consilina (SA); Robilotta verrà assistito dai Sigg. Roberto Alabiso della Sez. A.I.A. di Genova e Rocco Iacovino della Sez. A.I.A. di Matera.

Marsala, 12/10/2018