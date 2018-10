Inserita in Salute il 12/10/2018 da Direttore Sabato 13 ottobre ad Agrigento e Trapani ritorna -Psicologi in Piazza- Ritorna in questo fine settimana l’appuntamento con “Psicologi in Piazza”, la manifestazione inserita nell’ambito della Giornata Nazionale della Psicologia, organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana con il patrocinio dell’Assessorato regionale alla Salute.



Il tema scelto quest’anno per la manifestazione è “Ascoltarsi e saper ascoltare la persona al centro della propria vita”. Un tema scelto non a caso, in un momento storico in cui la ipercomunicazione e la pervasità tecnologica sembrano aver relegato ad un ruolo marginale l’ascolto della persona in tutte le relazioni umane.



Prossime tappe siciliane dell’evento sono Trapani, alla Casine delle Palme dalle 17 alle 22, ed Agrigento in via Porte di Ponte dalle 15.30 alle 20.



Alla manifestazione parteciperanno psicologi ed associazioni operanti sul territorio nella promozione e nel sostegno di progetti di aiuto alla persona.

