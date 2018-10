Inserita in Cronaca il 12/10/2018 da Direttore Trapani - Arresto CANGEMI Alberto Non conosce soluzione di continuità l’opera di contrasto alla microcriminalità messa in campo da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – della Questura di Trapani. Nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, veniva tratto in arresto CANGEMI Alberto, trapanese, classe 1986, conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari, evaso dalla propria abitazione ove stava scontando una pena inflitta dal Tribunale di Trapani. Nei fatti, nel pomeriggio di lunedì gli agenti della volante, chiamati ad intervenire per una richiesta di aiuto pervenuta sulla linea di emergenza 113, raggiungevano un’angusta viuzza del centro storico ubicata nell’antico Quartiere “San Pietro”, ove un uomo era stato minacciato dal predetto CANGEMI Alberto, il quale incurante dell’obbligo impostogli, aveva lasciato la sua abitazione con il fine unico di aggredire e minacciare il suo rivale. Alla vista dei poliziotti il CANGEMI Alberto si dava alla fuga tra le viuzze del Quartiere, ma dopo un rocambolesco inseguimento veniva bloccato, prima di riuscire a raggiungere la sua abitazione. Fatta chiarezza su quanto si era verificato, il CANGEMI Alberto veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’A/G che dopo la convalida dell’arresto disponeva la prosecuzione degli arresti domiciliari con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico.