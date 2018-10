Inserita in Politica il 06/10/2018 da Direttore ´Associazione AMICI DEL MUSEO PEPOLI aderisce alla giornata con l´iniziativa Dal Museo alla strada: lapidi, edicole, portali..., Anche quest´anno, nella prima domenica di ottobre, si svolge in tutta Italia la Giornata Nazionale delle Associazioni degli Amici dei Musei, che si tiene ormai dal 2004, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.

L´argomento scelto dalla Federazione come filo conduttore comune per il 2018 è: "Dal museo alla strada? Conoscere, conservare, promuovere".



Il tema volge a portarci fuori dal museo, nostro abituale centro d´interesse, per posare la nostra attenzione su quel variato e ricco museo all´aperto che può essere la strada, in una panoramica che va dalla street art alle connessioni fra il territorio e i musei.



L´Associazione AMICI DEL MUSEO PEPOLI aderisce alla giornata con l´iniziativa Dal Museo alla strada: lapidi, edicole, portali..., nel Museo e nel centro storico.



Il primo appuntamento sarà Domenica 7 ottobre, alle ore 10,30 presso il Museo Regionale "Agostino Pepoli", per celebrare la 15ª GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI MUSEI ed effettuare una visita guidata per osservare lapidi, edicole, portali, ed altri elementi architettonici o scultorei provenienti dall´esterno del centro storico della città.



Iniziando dal portale d´ingresso del nostro museo con la guida della dott. Scandariato, storico dell´Arte del Museo, della prof. Lina Novara, presidente dell´Associazione e del dott. Michele Giacalone, segretario, verranno presi in esame lapidi, edicole, ed altri elementi architettonici o scultorei provenienti dall´esterno del centro storico della città, e oggi collocati nel chiostro del Museo.

Il secondo appuntamento sarà Sabato 13 ottobre, alle 17,30 ( con partenza dalla piazza San Pietro /corso Itala) per effettuare una passeggiata per le vie del centro storico di Trapani, ponendo l´attenzione su lapidi, edicole, portali, elementi architettonici o scultorei, facciate che fanno del nostro centro storico un variato e ricco museo all´aperto.