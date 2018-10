Inserita in Sport il 06/10/2018 da Direttore AMICHEVOLE PER I PULCINI 2010 DEL MISTER GALIFI "E´ finita un´altra settimana in casa Udinese Forese Academy. Tutte le categorie, sono state impegnate tra amichevoli e allenamenti. Oggi sono andati in campo i pulcini del 2010 guidati dal mister Gaspare Galifi, contro i pulcini del Trapani Calcio guidati dal mister Totò Colletto. Partita ricca di emozioni, che ha visto le due squadre battagliarsi su ogni parte del campo e con tante azioni che hanno creato grattacapi ad entrambe le difese. Il risultato è stato a favore della formazione del mister Galifi".