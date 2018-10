COMUNICATO DI RISPOSTA AL SINDACO AL SEQUESTRO DELL´ISOLA ECOLOGICA

Inserita in Politica il 05/10/2018 da Direttore COMUNICATO DI RISPOSTA AL SINDACO AL SEQUESTRO DELLŽISOLA ECOLOGICA Ci rendiamo conto di infastidire “sempre” il Sindaco quando gli chiediamo di potenziare le isole ecologiche, dotandole di tutte le attrezzature, ma si metta lŽanima in pace, continueremo a farlo fino a quando non collocherà la stazione di identificazione e pesatura, che consentirà finalmente al cittadino, che differenzia, di avere lo sconto sulla propria tassa rifiuti.

Il Sindaco sostiene, di aver chiesto ad Aprile un finanziamento allŽAssessorato regionale per lŽacquisto della bilancia e per potenziare le isole ecologiche.

Ci chiediamo: come mai lŽAssessore Accardo, giorno 27 luglio, rispondendo alla nostra interrogazione, presentata a maggio, nella quale si chiedeva di conoscere quando lŽamministrazione avrebbe collocato la bilancia allŽinterno dellŽIsola ecologica, non ci ha informato di tale richiesta di finanziamento????

E se è vero ciò che riferisce il sindaco nel proprio comunicato, ci chiediamo: che fine hanno fatto i 124 mila euro, stanziati nel Piano Economico Finanziario e gravanti sulla bolletta T.A.R.I. per lŽanno 2016, propedeutici per attrezzare le isole ecologiche????

SONO SPARITI ????

Un Sindaco che crede che i cittadini siano “fessacchiotti” e che debbano bersi che un sequestro effettuato in data 25 Settembre gli venga notificato il 03 ottobre, sta giocando con lŽintelligenza di tutti.

Chiedere le motivazioni di un sequestro, in unŽinterrogazione, non è speculare, speculare è fare comunicati nei quali si cerca, arrampicandosi sugli specchi, di far credere ai cittadini di essere bravi ad amministrare.

Il Sindaco si vanta di aver realizzato fatti....

A quasi un mese dallŽinizio dellŽanno scolastico, il duro lavoro di questa amministrazione si è concretizzato con gli alunni, che frequentano le scuole cittadine, privi del servizio per lŽautonomia e la comunicazione, della mensa e della navetta cittadina che li accompagnava, con altre amministrazioni, ogni mattina a scuola.

DAVVERO UN BEL TRAGUARDO PER QUESTA AMMINISTRAZIONE !!!

05-10-2018

TOMMASO DI MARIA