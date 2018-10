Inserita in Salute il 05/10/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Otosclerosi: conoscere e riconoscere la patologia per saperla affrontare insieme Convegno, sabato 6 ottobre al castello, per informare su una patologia poco nota che interessa lŽapparato uditivo



"Otosclerosi: conoscere e riconoscere la patologia per saperla affrontare insieme": un convegno, sabato 6 ottobre dalle ore 16, nella sala conferenze del castello arabo normanno di Castellammare, per parlare di una patologia poco nota che interessa lŽapparato uditivo.

Una malattia poco riconoscibile che, come fanno presente i volontari dellŽassociazione "Insieme per lŽOtosclerosi" spesso non è individuabile se non dopo specifici esami e si manifesta soprattutto nelle donne di età compresa tra i 20 ed i 30 anni.

Il convegno patrocinato dal Comune è organizzato dallŽassociazione "Insieme per lŽOtosclerosi" con il CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo.

Dopo i saluti del sindaco Nicola Rizzo, del vicesindaco Giuseppe Cruciata e dellŽassessore ai Servizi Sociali Enza Ligotti, il professore Enrico Pasanisi, otorinolaringoiatra dellŽUniversità di Parma spiegherà cosŽè lŽotosclerosi.

Daniela Barone, presidente dellŽassociazione di volontariato I.P.O.-Insieme per l´otosclerosi, parlerà dello scopo dellŽassociazione e di come cambia la vita una patologia che porta ad avvertire costantemente fischi, ronzii, fruscii, pulsazioni con insofferenza al rumore, vertigini e diminuzione dellŽudito. Seguirà lŽintervento del testimonial Carlo Damasco, arbitro internazionale di rugby che parlerà della sua ipoacusia. Il convegno sarà chiuso dal medico specialista Antonio Caruso del gruppo otologico Piacenza-Roma che parlerà delle "nuove possibili ricerche" sullŽotosclerosi.

Dopo i saluti conclusivi il Comune offrirà un rinfresco ai presenti.