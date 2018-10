Inserita in Cronaca il 04/10/2018 da Direttore Il Sindaco di Trapani parteciperà alla marcia per la Pace Perugia Assisi La Città di Trapani, attraverso il suo Sindaco Giacomo Tranchida, sarà rappresentata, il 7 ottobre prossimo, alla marcia per la Pace che si snoderà lungo il percorso che parte da Perugia per arrivare ad Assisi. Migliaia di persone in rappresentanza di città, enti e organizzazioni, ma anche tantissimi singoli cittadini per condividere il tema di quest’anno: “Rimettiamoci in cammino sulla via della pace”. Particolarmente significativa sarà la presenza della Città di Trapani, per la sua posizione geografica di “ponte sul Mediterraneo”. Città inclusiva, solidale e accogliente, che non puo’ e non deve ignorare tutto quello che accade nello scenario Mediterraneo e dunque Euro Africano “Saro’ presente ad Assisi – afferma il Sindaco Giacomo Tranchida - per dare un volto al lavoro straordinario che viene fatto nelle nostre città del Sud, affacciate sul Mediterraneo, per costruire la pace a km 0 fronteggiando la crisi profonda che stiamo vivendo. Insieme a tanti colleghi Sindaci, presenti alla marcia, voglio chiedere che si torni ad investire sui Comuni e sui territori, perché solo rigenerando il tessuto delle nostre comunità locali sarà possibile uscire dalla crisi. Bisogna costruire – ha proseguito il Sindaco – una nuova cultura politica che garantisca dignità a tutti i membri della famiglia umana, per garantire dignità e uguali diritti. Pace significa, innanzitutto comunione d’intenti e dunque condivisione di soluzioni e opportunità.”