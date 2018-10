Inserita in Sport il 04/10/2018 da Direttore Marsala Calcio: Si dimette il Presidente Giuseppe Milazzo La S.S.D. Marsala Calcio a R.L comunica che a partire dalle ore 9:00 della data odierna, giovedì 4 ottobre 2018, il Presidente avv. Giuseppe Milazzo si dimette dalla massima carica societaria, rimettendo il proprio mandato all´Assemblea dei Soci. Tali dimissioni, notificate al Vice-Presidente dott. Antonino Lo Presti e al Direttore Generale rag. Girolamo Li Causi già sabato 22 settembre u.s., e rimaste sospese per la corretta prosecuzione del disbrigo degli incarichi di ordinaria amministrazione, da oggi risultano a tutti gli effetti valide.

Le motivazioni alla base delle suddette dimissioni volontarie del Presidente, sono da ritenersi di natura strettamente personale e privata. Nel prossimo Consiglio di Amministrazione verrà formulato il nuovo Ufficio di Presidenza; fino a tale data i pieni poteri presidenziali passano nelle mani del dott. Antonino Lo Presti, già Vice-Presidente e da questo momento anche Vicario facente funzioni.

In ultimo la S.S.D. Marsala Calcio a R.L tutta, ci tiene ad esprimere degli emozionati e commossi ringraziamenti alla persona del Presidente Giuseppe Milazzo, per quanto espresso umanamente e professionalmente in questi primi e fondamentali quindici mesi di attività della Nostra Società, nonché per la Tifoseria e per la Cittadinanza tutta. All´ “Avvocato” vanno altresì i nostri più sentiti auguri di buona fortuna per la sua vita privata, con la certezza di poterlo accogliere prontamente ancora una volta nella Famiglia Azzurra.

Marsala, 04/10/2018

Il Presidente Dimissionario Avv. Giuseppe Milazzo

Il Vice-Presidente Vicario Dott. Antonino Lo Presti

Il Direttore Generale Rag. Girolamo Li Causi