Inserita in Sport il 04/10/2018 da Direttore Targa Florio: tappa a Castellammare per la prestigiosa gara automobilistica con il Ferrari Tribute. Venerdì 5 ottobre dalle 14,30 circa, prova cronometrata alla spiaggia Playa.



Tappa anche a Castellammare del Golfo per la prestigiosa "Targa Florio", gara automobilistica giunta all´edizione 102: venerdì 5 ottobre 2018, a partire dalle ore 14,30 circa, è previsto l´arrivo delle vetture ed il passaggio dalla spiaggia Playa dove si terrà una prova cronometrata. Proprio per il passaggio da Castellammare della Targa Florio, entrambe le corsie della spiaggia Playa rimarranno chiuse al traffico fino alla fine della manifestazione prevista dopo le 17,30.

Vetture storiche di ogni tempo per la "Cursa" che comprende anche il Ferrari Tribute to Targa Florio, con vetture di tutte le epoche del Cavallino Rampante.

«Invitiamo i cittadini ad assistere alla spettacolare prova prevista venerdì 5 ottobre tra le 15 e le 17,30 alla spiaggia Playa, così da accogliere calorosamente le vetture e gli equipaggi -affermano il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore alla Viabilità Giacomo Frazzitta-. La prestigiosa Targa Florio, patrimonio storico -culturale della Regione Sicilia che siamo molto lieti di ospitare è anche un momento di promozione turistica del nostro territorio».

"La Targa Florio Classica, patrocinata da ACI Storico, è una tappa significativa della storia dell´automobilismo: rievoca la corsa più leggendaria del mondo in un connubio di tradizione e cultura. Costituisce l´ultima prova del Campionato Italiano Grandi Eventi con circa 150 equipaggi iscritti (provenienti da 5 continenti), compresi quelli del Ferrari Tribute to Targa Florio, uno degli eventi ufficiali della Casa del Cavallino rampante, che coinvolge i clienti di vetture di ogni tempo a partecipare all´impegnativa gara siciliana. La città di Palermo, capitale italiana della cultura nel 2018, è il fulcro del percorso, che toccherà i luoghi storici e più suggestivi della Sicilia".

(www.targa-florio.it)