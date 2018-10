Inserita in Sport il 04/10/2018 da Direttore AL VIA LA SCUOLA CALCIO FEMMINILE Trapani, 3 ottobre 2018 - Iscrizione gratuita, il 50% di sconto sulla retta mensile, uno staff esclusivamente dedicato, l’orgoglio di indossare la maglia della squadra della propria Città e la possibilità di partecipare a tante iniziative.

Parte la scuola calcio femminile del Trapani. Le iscrizioni sono aperte, le lezioni sono iniziate il 2 ottobre presso il Centro Sportivo Roberto Sorrentino in via Talotti 11 (Fontanelle).

CHI PUO’ FREQUENTARE LA SCUOLA CALCIO FEMMINILE Tutte le bambine dai 5 ai 12 anni. Possono iscriversi anche le bambine e ragazze che hanno superato il dodicesimo anno d’età

ISCRIZIONI E RETTA MENSILE L’iscrizione è gratuita. Sulla retta mensile della Scuola Calcio è applicato uno sconto del 50%

LO STAFF Coordinatore Scuola Calcio Femminile: Giuseppe De Caro Dirigenti accompagnatori: Ezio Arbola e Rossella Bosco Allenatrice e preparatrice dei portieri: Agata Barbera Preparatore atletico: Giuseppe Sammaritano Collaboratrice tecnica: Sara Allotta Massaggiatrice: Francesca Magaddino

GIORNI E ORARI DELLE LEZIONI Le lezioni della Scuola Calcio femminile si svolgono presso il Centro Sportivo Roberto Sorrentino il martedì e giovedì alle 17.30

IL KIT E’ composto da divisa ufficiale (maglia, calzoncini e calzettoni granata), tuta di rappresentanza e zaino. Il costo è di 58 euro. Il kit si può acquistare presso Litos Sport (via Santa Maria di Capua – Trapani)

INIZIATIVE Tutte le bambine iscritte alla Scuola Calcio del Trapani riceveranno un biglietto omaggio per assistere alle gare ufficiali della Prima Squadra nel campionato di serie C 2018/19. Avranno la possibilità di scendere in campo con i giocatori del Trapani nel corso cerimoniale d’ingresso delle gare ufficiali. E’ prevista la partecipazione a tornei, visite presso lo Stadio Provinciale per assistere agli allenamenti della Prima Squadra e iniziative presso il Centro Sportivo Roberto Sorrentino e presso lo Stadio con i calciatori e lo staff della Prima Squadra