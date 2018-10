Inserita in Sport il 04/10/2018 da Direttore LA SIGEL MARSALA PRESENTATA ALLA CITTA´ La stagione 2018/2019, la seconda consecutiva in serie A2 per la Sigel Marsala Volley, è partita ufficialmente ieri sera all’interno della sala conferenze del Complesso Monumentale di San Pietro, nel cuore della città.



E’ stata una gran bella serata corroborata dall’affetto e dalla passione dei tanti tifosi intervenuti, molti dei quali hanno accompagnato la squadra azzurra lungo la via Garibaldi, strada che conduce direttamente a Piazza della Repubblica. Lì le atlete hanno dato vita a una festa in compagnia delle giovanissime giocatrici del Marsala Volley Project. Il tutto in un caleidoscopio di musica e colori che ha immediatamente l’ambiente.

Poi, poco dopo le 18, ha avuto inizio la cerimonia prevista, non prima però di una piacevole degustazione dei gelati prodotti dalla Sigel, nostro tradizionale main sponsor.

La proiezione dello spettacolare video, prodotto dalla Logos Engineering, nostra partner commerciale con la regia della Pask Videomaker, ha aperto l’evento lasciando tutti a bocca aperta e creando subito quell’atmosfera mista di attesa ed entusiasmo.

A introdurre la serata è stato quindi Riccardo Rubino, a nome della storica testata lilybetana “Il Vomere”. Lo ha fatto, Riccardo, con garbata bravura, passando il microfono, dopo l’introduzione di Rossana Giacalone deus ex machina dell’evento, prima al Presidente Massimo Alloro e poi, via via, al D.S.Buscaino, al D.G.Vito Marino e al D.T.Valerio Vermiglio. Sono intervenuti a porgere i propri saluti il Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, l’Assessore allo Sport Andrea Baiata, il Presidente della FIPAV Sicilia Giorgio Castronovo e quello della FIPAV Trapani Vincenzo Barraco. Poi si è entrati nel clou, con la presentazione dello staff tecnico e delle atlete del rinnovatissimo roster. Umberto Li Gioi, del nostro Ufficio Stampa, cominciando naturalmente da coach Leonardo Barbieri, ha dato la parola a tutti. Per un’intervista lampo che è servita a dar voce a coloro che saranno i veri protagonisti della stagione ormai ai blocchi di partenza.

Alla fine la tifoseria organizzata “Gli Irriducibili” ha consegnato una targa ricordo al Presidente Massimo Alloro.

Ormai il dado è tratto e domenica la parola passerà al campo: alle 17, al PalaBellina, arriverà l’IPAG Montecchio. La nuova avventura bussa alle porte.