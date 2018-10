Inserita in Politica il 02/10/2018 da Direttore ARRESTO LUCANO. Leoluca Orlando: Può essere orgoglioso di aver salvato vite e dignità umane "Ormai da anni sostengo che l´unica strada ragionevole per affrontare il tema delle migrazioni è quella più radicale: abolire il permesso di soggiorno, moderno strumento di tortura, se non di pena di morte.

Quando saremo chiamati a rispondere del genocidio perpetrato in questi anni nel Mediterraneo e nei Balcani ci sarà chi, come il Sindaco Domenico Luciano, potrà essere orgoglioso di aver fatto scelte che hanno salvato vite umane e la dignità umana di noi tutti."

Lo ha affermato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando