Inserita in Cronaca il 02/10/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione Commemorazione con gli studenti nel campo del cimitero dedicato alle vittime dei naufragi



Celebrazioni per la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”: mercoledì 3 ottobre, alle ore 10,30, nel cimitero comunale, “Contaminazioni d’umanità -a cinque anni dal naufragio di Lampedusa”, un momento di ricordo delle vittime dei naufragi a cura del circolo Metropolis, in collaborazione con il Comune e l’l’Uni3 di Alcamo.

Insieme agli alunni degli istituti superiori di primo e secondo grado, sarà ricordato il naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa dove morirono 368 migranti ed in ricordo del quale nel 2016 è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell´immigrazione.

La celebrazione si terrà davanti il campo comune del cimitero comunale dove sono sepolti oltre trenta dei morti nei naufragi di Lampedusa e nel canale di Sicilia del 3 e 12 ottobre 2013, e dove è stata posta una lapide marmorea a ricordo di tutti gli immigrati vittime di naufragi.

Inoltre domenica 7 ottobre, alle ore 17,30, nella sala conferenze del castello è prevista la presentazione del libro di Francesco Viviano “Mare nero” ( Di Lorenzo editore)

Nell’ambito di “Contaminazioni d’umanità” nella sala conferenze del castello si è già svolto un laboratorio di cut up per ragazzi dai 12 ai 16 anni.