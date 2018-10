Inserita in Cronaca il 02/10/2018 da Direttore Mazara. Ancora un dato positivo dalla Raccolta Differenziata “Raggiunto il 45% nel mese di Settembre”



Continua a crescere il dato della raccolta differenziata in Città. Dalle prime stime fatte dagli uffici competenti nel mese di Settembre la differenziata in Città ha raggiunto il 45% del totale, un dato che fa ben sperare nel raggiungimento del 50% entro il mese di Ottobre.

“Siamo molto soddisfatti – ha detto il responsabile dell’Ufficio ARO, Vito Di Giovanni – sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Le stime ci portano a dire che a settembre la differenziata è stata pari a circa il 45% del totale dei rifiuti prodotti. Considerato che il servizio porta a porta è attivo nella zona 5 solo da qualche giorno e che a breve il servizio riguarderà anche l’ultima zona, la 6, ci porta a dire che la soglia del 50% di raccolta differenziata e sicuramente alla portata della nostra Città già nel mese di Ottobre. Un dato – ha concluso Di Giovanni – che è frutto di una attiva e fattiva collaborazione della gran parte della cittadinanza che con costanza e attenzione effettua la raccolta differenziata come previsto dal calendario”.

Mazara del Vallo, 02 Ottobre 2018

Responsabile ARO Vito Di Giovanni su dato raccolta differenziata a Settembre 2018