Mazara del Vallo - ORDINANZE DEL SINDACO IN OCCASIONE DI BLUE SEA LAND

ORDINANZE DEL SINDACO IN OCCASIONE DI BLUE SEA LAND Divieto di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e deroga alla diffusione musicale



In vista di Blue Sea Land 2018 – Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente in programma da giovedì 04 a domenica 07 ottobre a Mazara del Vallo sono state avviate d’intesa tra Amministrazione Comunale – Comando della Polizia della Municipale, Prefettura e Forze dell’Ordine una serie di azioni preventive e di controllo per garantire sicurezza e la piena riuscita della manifestazione.

Tra i provvedimenti adottati:

1) L’Ordinanza n. 92 del 2 ottobre 2018 con la quale il Sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi per tutelare la salute pubblica e l’incolumità delle persone e per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande ed alimenti in vetro o al consumo non responsabile di bevande alcoliche, ordina:

il divieto di vendita o di somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori di vetro all’interno delle aree interessate all’evento; il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie ed in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi esercizio autorizzato; il divieto di detenere e consumare bevande ed alimenti in contenitori di vetro nelle vie e piazze interessate all’evento. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio di pertinenza dell’attività.

Le violazioni delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 92/2018 saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500.

2) L’Ordinanza Sindacale n. 93 sempre del 2 Ottobre 2018 con la quale il primo Cittadino deroga alla propria ordinanza, la n.82 del 6 Giugno 2017, che regolamenta orari e limiti della diffusione musicale.

Mazara del Vallo, 02 Ottobre 2018