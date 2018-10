Inserita in Cronaca il 02/10/2018 da Direttore LA SICILIA È AL TERZO POSTO TRA LE REGIONI DEL SUD E ISOLE PER RIFIUTI TECNOLOGICI RACCOLTI DA REMEDIA, CON QUASI 3.200 TONNELLATE E UN RISPARMIO AMBIENTALE PARI AL FERMO DI OLTRE 4.400 AUTO • A livello nazionale, il consorzio nel 2017 ha raccolto 92.000 tonnellate di rifiuti tecnologici (+37% rispetto all’anno precedente). • In Sicilia, la provincia con le migliori performance è Catania, seguita da Trapani e Palermo. • Il raggruppamento di rifiuti elettronici che, a livello regionale, mostra i migliori risultati è R3 (Televisori e Monitor), con oltre 1.780 tonnellate di RAEE raccolti. • Dal punto di vista ambientale, le performance della Sicilia hanno permesso di risparmiare oltre 14.400 tonnellate di emissioni inquinanti.





Milano, 2 ottobre 2018 – La raccolta dei rifiuti tecnologici è in continuo e costante aumento. Solo nel 2017 Remedia - il principale Sistema Collettivo italiano no-profit per la gestione eco-sostenibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), pile e accumulatori - ha raccolto e gestito 92mila tonnellate di rifiuti tecnologici, 25mila tonnellate di rifiuti tecnologici in più rispetto all’anno precedente, con un incremento pari al 37%.

“Questo è stato un anno strategico per il sistema RAEE e per Remedia: le iniziative che abbiamo intrapreso ci hanno portato a essere il primo Consorzio in Italia per quote RAEE e hanno ulteriormente rafforzato il nostro ruolo di interlocutore di riferimento nel settore” – ha dichiarato Danilo Bonato, Direttore Generale di Consorzio Remedia – “La continua e costante crescita su tutto il territorio nazionale dei volumi di RAEE raccolti da Remedia testimonia l’impegno con cui abbiamo portato avanti il nostro lavoro, grazie a una rete di gestione capillare ed efficiente, oltre 2.900 Centri di Raccolta comunali serviti e una puntualità di servizio del 99% sui RAEE Domestici. L’evoluzione normativa in atto da agosto scorso, gli obiettivi europei sempre più stringenti e le sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare, anche in merito all’imminente recepimento del pacchetto di direttive sull’economia circolare, aprono opportunità di crescita importanti per l’intero Paese, a partire dalle singole regioni”.

Sicilia: i dati regionali

La Sicilia è la terza regione più virtuosa dell’area del Sud e Isole con quasi 3.200 tonnellate di RAEE domestici gestite (4,3% del totale) ed è al nono posto a livello nazionale, seguita dalla Sardegna che supera le 2.800 tonnellate.

Per quanto riguarda le tipologie di RAEE raccolte, al primo posto vi è il raggruppamento R3 (Televisori e Monitor) con 1.782 tonnellate, seguito dai raggruppamenti R1 (Freddo e Clima) con 772 tonnellate, R4 (Piccoli Elettrodomestici) con 417 tonnellate, R2 (Grandi Bianchi) con 211 tonnellate e R5 (Sorgenti luminose) con 0,3 tonnellate.



Sicilia: i dati provinciali

A livello provinciale, le migliori performance sono registrate da Catania, con oltre 821 tonnellate di RAEE raccolte e gestite nel 2017. A seguire: Trapani (circa 748 t), Palermo (circa 556 t), Messina (circa 544 t), Siracusa (circa 225 t), Agrigento (circa 158 t), Ragusa (circa 81 t) e Caltanissetta (circa 44 t). Chiude la classifica la provincia di Enna con circa 37 tonnellate di rifiuti tecnologici gestite nel 2017.

Sicilia: i dati ambientali

La raccolta di RAEE in Sicilia ha portato a notevoli benefici ambientali, con un quantitativo di emissioni evitate pari a 14.428 tonnellate di CO2eq, corrispondenti al fermo di 4.434 auto che percorrono 20 mila km in un anno, e al risparmio di 4.417 tonnellate di materie prime, equivalenti al peso di 88 locomotive a pieno carico.

Informazioni su Remedia Remedia è il principale Sistema Collettivo italiano per la gestione eco-sostenibile di tutte le tipologie di RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), pile e accumulatori e impianti fotovoltaici. Nato nel 2005 grazie alla volontà di 44 aziende leader nel settore dell’Elettronica di Consumo e dell’ICT il Consorzio conta oggi oltre 2.200 iscritti ed è il primo consorzio per quote RAEE e rifiuti pericolosi gestiti. Per quota di mercato e struttura, rappresenta quindi un punto di riferimento nella gestione di RAEE, Rifiuti di Pile e Accumulatori. Oltre ad essere senza scopo di lucro, il Consorzio è certificato ISO 9000 e ISO 14000, una ulteriore garanzia di trasparenza e serietà nei confronti dei consorziati, dei partner e dei consumatori. Per maggiori informazioni www.consorzioremedia.it