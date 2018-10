Inserita in Sport il 02/10/2018 da Direttore Libertas, giovedì presentazione maglie e roster Ultimo appuntamento giovedì sera prima dell’esordio in campionato, il secondo consecutivo di serie C Silver della giovane storia della Libertas Alcamo, previsto per sabato 6 ottobre, alle ore 19, sul parquet del Cus Catania e, in diretta straming, sulla pagina ufficiale facebook della società. La dirigenza al gran completo presenterà il roster 2018/2019 e le nuove maglie ufficiali oltre che le divise da passeggio. L’incontro con tifosi, appassionati e autorità si terrà nel salone conferenze dell’università ARES, la cui sede alcamese si trova fra via delle Magnolie e via dei Tigli. La manifestazione avrà inizio alle ore 21.15 mentre la squadra, per l’occasione, si allenerà al “PalaTreSanti” a partire dalle ore 19. Andando all’aspetto tecnico e ritornando alla netta vittoria nel “Torneo dell’Amicizia”, il direttore sportivo Mario Ferrara, ovviamente, non si è lasciato prendere da facili entusiasmo. “La squadra è cresciuta bene e lo ha fatto anche a vista d’occhio fra la semifinale e la finalissima. E’ chiaro però – ha detto con pacatezza il ds Libertas – che in serie C troveremo un livello tecnico e fisico ben diverso. Noi però siamo pronti, anche i più giovani, come si è visto contro una squadra bene allenata come quella di Massimo Cardillo”.

Alcamo, 02 ottobre 2018