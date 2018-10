Inserita in Sport il 02/10/2018 da Direttore I Pattinatori Trapanesi al Trofeo Rotellistico Regionale Città di San Giovanni La Punta Inizio della Stagione Agonista 2018/2019 a gonfie vele per i Pattinatori Trapanesi, dopo tantissimi mesi di inutilizzo venerdì 28.09.2018 alle ore 18.00 i rotellisti granata hanno finalmente potuto varcare la soglia del Pattinodromo Comunale svolgendo una sessione di allenamento in tutta serenità, tranquillità e sicurezza.

Per questo la società di pattinaggio ASD Polisportiva Saline Trapanesi, gli Atleti e i rispettivi Genitori ringraziano il Sindaco Giacomo Tranchida, l’Assessore Vincenzo Abbruscato, il Consigliere Giuseppe Virzì, l’Amministrazione Comunale, il Dirigente Sport Turismo e Spettacolo Francesco Guarano e tutto il suo Staff per l’impegno profuso e i grandi risultati raggiunti in pochissimo tempo.

L’impianto, se pur menomato da alcune aeree interdette in attesa della ristrutturazione, è di vitale importanza per le società di pattinaggio utilizzatrici.

Spinti dall’euforia ed entusiasmo i Pattinatori Trapanesi si sono presentati, domenica 30 Settembre al “Trofeo Rotellistico Regionale Città di San Giovanni La Punta” organizzato dall’ASD Castorina, se pur decimati dall’influenza stagionale, con Samuele Strazzera (Primi Passi), Davide Maranzano, Nicolas Incandela, Sofia Palumbo, Kevin Candela, Ninetta Grasso, Elena Tartamella e Mattia Romano, onorando nel migliore dei modi l’evento cui sono stati invitati a partecipare.

Il Trofeo divenuto una classica raggruppa le Società di Pattinaggio Corsa Siciliane trasformando una sana competizione in un incontro di tutti gli Atleti di tutte le categorie, dai Primi Passi ai Master.

Considerato il pochissimo tempo a disposizione dalla ripresa degli allenamenti e l’aver ripreso possesso del Pattinodromo da venerdì non si poteva sperare di meglio.

Questi i risultati:

1° posizione per Nicolas Incandela nella 400 in linea cat. Giovanissimi M ed un buon piazzamento di Davide Maranzano; 5° posizione per Sofia Palumbo nella 700 in linea cat. Esordienti F; 3° posizione per Kevin Candela nella 2.000 a punti cat. Ragazzi 12M; 2° e 3° posizione rispettivamente per Ninetta Grasso ed Elena Tartamella cat. Allievi F; 2° posizione per Mattia Romano nella 3.000 a punti categoria Allievi M. Le parole di Valentina Incandela Coach dell’ASD Polisportiva Saline Trapanesi: < >.

Testa, gambe e Cuore rigorosamente Granata!!!