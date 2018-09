Inserita in Salute il 27/09/2018 da Direttore NEUROCHIRURGIA: PRIMO INTERVENTO DI ERNIA CERVICALE IN PROVINCIA DI TRAPANI Per la prima volta nell’intera provincia di Trapani è stato effettuato ieri, presso l’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, un intervento di ernia cervicale su un paziente, un giovane di 32 anni. Da quattro anni questi presentava una cervicobrachialgia sinistra ingravescente, resistente alla terapia farmacologica, secondaria a un’ernia discale della colonna cervicale.

L’intervento è stato eseguito dall’equipe di Neurochirurgia diretta dal professor Domenico Gerardo Iacopino, già responsabile dell’unità di Neurochirurgia del Policlinico universitario di Palermo, con l’ausilio del personale medico e infermieristico dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Marsala, diretta dal dottor Pietro Pipitone.

“L’ernia discale cervicale – spiega Iacopino – è una patologia responsabile di grave sofferenza per il paziente e talora causa di gravi danni neurologici se non si interviene chirurgicamente con tempestività. L’intervento chirurgico alla colonna cervicale è una procedura affidabile e sicura, nonostante l’opinione comune”.

L’intervento, tecnicamente una “discectomia microchirurgica C5-C6 con artrodesi anteriore” mediante interposizione tra i due corpi vertebrali di una “Cage in Peek”, della durata di 90 minuti è perfettamente riuscito, e il paziente è stato rimesso in piedi in prima giornata e verrà dimesso dopo soli due giorni.

“Si tratta di una notizia attesa da tempo - commenta il Commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Giovanni Bavetta - dai pazienti e dall’intera comunità trapanese. La mia soddisfazione è soprattutto quella di poter dare un ulteriore risposta concreta ai nostri utenti, che non sono più costretti a ricorrere a presidi ospedalieri fuori provincia per le patologie della colonna vertebrale. E da oggi il ventaglio delle proposte terapeutiche nella neurochirurgia da parte dell’ASP è ancora più ampio”.

La convenzione con la Neurochirurgia universitaria di Palermo in circa due anni ha consentito a centinaia di utenti dell’intera provincia di effettuare una visita neurochirurgica vertebro-midollare ambulatoriale direttamente all’ospedale di Marsala e a quasi un centinaio di pazienti di sottoporsi a intervento chirurgico al rachide, sia lombare e da oggi anche a quello cervicale, direttamente nel proprio territorio.