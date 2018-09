Inserita in Cronaca il 26/09/2018 da Direttore Trapani - SCUOLE SICURE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E BULLISMO NEI PRESSI DI ISTITUTI SCOLASTICI



Il giorno 26 settembre presso i saloni di rappresentanza della Prefettura si è tenuta una riunione presieduta dal Prefetto Darco Pellos alla quale hanno partecipato il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale, Raimondo Cerami, il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gianluca Vitagliano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Pasquale Pilerci, il Rappresentante della Questura, Dott. Manfredi Lo Presti, la dott.ssa Fiorella Palumbo, Dirigente dell’Ufficio Scolastico per la Sicilia, Ambito Territoriale di Trapani, nonché i Dirigenti Scolastici degli Istituti della provincia. Nel corso dell’incontro il Prefetto ha sottolineato l’importanza della scuola per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole ed ha evidenziato la particolare attenzione riservata dal Ministro dell’Interno, che ha diramato in proposito recenti circolari, all’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché del fenomeno del bullismo in prossimità degli Istituti Scolastici. I Dirigenti Scolastici sono stati sensibilizzati al fine di segnalare qualsiasi criticità anche connessa a situazioni di disagio sociale alle Forze di Polizia, i cui Rappresentanti hanno manifestato ampia disponibilità a forme di collaborazione e di intervento sia per prevenire che per contrastare episodi di spaccio ovvero di bullismo. Particolare attenzione è stata riservata allo spaccio e consumo di droga, che vede la scuola secondaria più esposta al fenomeno, che va contrastato con azioni sinergiche. Inoltre, anche al fine di prevenire gli episodi di furto e danneggiamento in danno degli Istituti Scolastici, il Prefetto ha suggerito ai Dirigenti di valutare l’installazione di sistemi di difesa passiva, quali adeguati impianti di videosorveglianza e antifurto. E’ stata, altresì, evidenziata la necessità di interessare opportunamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in caso di criticità strutturali degli edifici scolastici.