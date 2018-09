Inserita in Cronaca il 26/09/2018 da Direttore Puliamo il Mondo 2018 Lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati Il 28, 29 e 30 settembre in tutta Italia la grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata da Legambiente: "Il territorio si custodisce con la cura e le relazioni di comunità”. Si torna in piazza con Legambiente per la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare. In piazza e non solo, perché sono molti e diversi i luoghi in cui i volontari si daranno appuntamento in tutta Italia per una lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati: strade, parchi, canali e altri spazi pubblici da sottrarre al degrado. L’obiettivo di questa edizione italiana di Clean up the world - che Legambiente coordina e organizza in Italia dal 1993 - è di rendere migliore il nostro territorio grazie alla pulizia dell’ambiente e alla valorizzazione dei beni comuni, ma anche sotto il profilo della condivisione, della coesione sociale e della vivibilità. All’iniziativa hanno aderito giovani e anziani, italiani e non, amministratori locali, dipendenti di imprese, ragazzi e personale delle scuole, comunità di migranti e numerose associazioni impegnate per l’integrazione sociale.

IL Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano organizza la pulizia del Parco delle Rimembranze ; l’appuntamento è alle ore 9,30 di SABATO 29 SETTEMBRE 2018 all’ingresso della villa comunale lato via Vittorio Veneto, muniti di guanti e con abbigliamento adeguato; per chi ne ha la possibilità anche l’invito a portare rastrello e paletta.

Il Circolo Legambiente Crimiso