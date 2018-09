Inserita in Salute il 24/09/2018 da Direttore Marsala - Chiusura via Ferro Il Comando della Polizia Municipale di Marsala comunica la chiusura della via Ferro - collega via Libertà con via Roma - per lavori di allacciamento alla rete fognante. Il divieto di transito veicolare sarà vigente per due giorni: 26 e 27 settembre.