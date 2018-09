Inserita in Sport il 23/09/2018 da Direttore

ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC E UN MATTEOTTI SPECIALE CON TENUTA ULISSE CHE RINNOVA LA PARTNERSHIP PER IL 2019

Giornata speciale per l’Androni Giocattoli Sidermec e in particolare per uno dei suoi sponsor. Il giorno del Trofeo Matteotti, infatti, è anche il giorno di Tenuta Ulisse. L’azienda vinicola di Crecchio, a pochi chilometri dalle strade su cui si correrà la storica gara abruzzese, ha preparato una vera e propria festa per i campioni d’Italia, reduci dal successo di ieri al Memorial Pantani con Davide Ballerini.





Per l’occasione il bus della squadra si presenterà alla partenza della corsa con l’immagine di una grande bottiglia Tenuta Ulisse sulle fiancate; in più un poster celebrativo speciale verrà distribuito per ricordare la giornata del trofeo Matteotti. In serata, poi, con la speranza anche di un altro grande risultato da parte dei corridori del team manager Gianni Savio - pure oggi guidati in ammiraglia dal direttore sportivo Alessandro Spezialetti che è proprio di queste parti - ci sarà una festa nella splendida e suggestiva sede di Crecchio della casa vinicola. L’appassionato Gianfranco Ulisse, con i figli Antonio e Luigi e tutto l’entourage che lavora in azienda, ha fatto, dunque, le cose in grande per accogliere nella sua terra i campioni d’Italia. E l’occasione del Trofeo Matteotti vale inoltre per annunciare il rinnovo della partnership tra Androni Giocattoli Sidermec e Tenuta Ulisse anche per il 2019. Il responsabile marketing e sponsor del team Marco Bellini solo pochi giorni fa ha concluso l’accordo che vedrà Tenuta Ulisse, che con i suoi vini ha accompagnato la squadra anche al Giro d’Italia, aumentare ancor più la propria presenza in seno al team campione d’Italia.





Soddisfatto anche Gianfranco Ulisse, che oggi vivrà una giornata speciale, lui che già in luglio aveva seguito la squadra nella vincente trasferta al Sibiu Tour in Romania: «Siamo molto contenti. La nostra partecipazione in Androni Giocattoli Sidermec crescerà per la stagione prossima. C’erano tutti i presupposti perché questo potesse succedere. La collaborazione nata a metà della stagione passata ci ha soddisfatto, dandoci anche bella visibilità con la presenza del nostro marchio sulle maglie e sui mezzi. Il team, poi, quest’anno sta vivendo una stagione fantastica e siamo felici di poter essere tra i partner». Oggi, con il Trofeo Matteotti l’augurio di Androni Giocattoli Sidermec è che si possano stappare le bottiglie di Tenuta Ulisse per festeggiare, con la rinnovata partnership, altri importanti risultati.